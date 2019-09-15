Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Alanyaspor ile liderlik mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. Milli Takım'da sakatlık geçiren kaptan Emre Belözoğlu, Sarı Lacivertli ekibin 21 kişilik maç kadrosuna alınmazken, Bursaspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Luiz Gustavo ise takımla birlikte Alanya'ya gidecek.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu şu şekilde:

Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry, Vedat, Mevlüt

Yusuf Dursun / Fanatik

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