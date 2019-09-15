Son dakika | Fenerbahçe'nin kadrosunda Emre yok, Gustavo var

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçının kadrosuna alınmazken, Bursaspor mücadelesini tamamlayamayan Luiz Gustavo ise takımla birlikte yer alacak.

15 Eylül 2019, Pazar 12:42 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'nin kadrosunda Emre yok, Gustavo var

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Alanyaspor ile liderlik mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. Milli Takım'da sakatlık geçiren kaptan Emre Belözoğlu, Sarı Lacivertli ekibin 21 kişilik maç kadrosuna alınmazken, Bursaspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Luiz Gustavo ise takımla birlikte Alanya'ya gidecek.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosu şu şekilde:

Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Adil, Murat, Nabil, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Max, Ferdi, Deniz, Garry, Vedat, Mevlüt

Yusuf Dursun / Fanatik

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