Süper Lig 'e sayılı günler kala hem transferde hem de saha çalışmalarına hız veren Fenerbahçe 'de Instagram şoku yaşandı.

Sosyal medyada bir hayli etkin olan Fenerbahçe'ye Instagram hesabından kötü haber geldi. Sarı Lacivertliler'in Instagram hesabına bir süre erişim sağlanamadı. Yaklaşık 1 saatlik erişim probleminin ardından hesap yeniden açıldı.