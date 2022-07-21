Kim Min-Jae'nin olası transferi nedeniyle stoper arayışlarına hız veren Fenerbahçe , Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi gündemine aldı.

Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Flamengo forması giyen 29 yaşındaki stoper Gustavo Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor. İddialara göre Sarı-Lacivertli ekip, Brezilyalı futbolcunun menajeri ile bir görüşme planladı.

Haberin detaylarında ise görüşmenin bugün gerçekleştirileceği belirtilirken, bu toplantıda Fenerbahçe'nin projesini, maaş teklifini, sözleşme süresini ve ödemeyi planladığı bonservis bedelini aktarması bekleniyor.

Bonservisi ile almak istiyor

Fenerbahçe futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmak istiyor ve Gustavo Henrique ise Sarı-Lacivertli ekibin ilgisinden oldukça memnun.

Ancak tecrübeli futbolcu kulübüne transfer için bir baskı yapmak istemiyor ve kulüplerin anlaşma sağlanasını bekliyor.

Beklenti 3 milyon Euro

Flamengo'nun yönetim kurulu ise toplantının sonucunu merak ediyor. Sonuca göre Fenerbahçe ile iletişime geçecek olan Brezilya ekibinin, en az 3 milyon Euro bonservis beklentisi bulunuyor.

Jorge Jesus detayı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un, Flamengo'da çalıştığı dönemde verdiği tavsiye doğrultusunda transfer edilen futbolcunun 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



