Son dakika! Fenerbahçe'nin gündemindeki Alex Kral beklemede
Fenerbahçe'nin gündemindeki Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, West Ham’ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Spartak Moskova’ya geri döndü. Spartak’tan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, gelecek teklifleri bekliyor.
Fenerbahçe 'nin gündemindeki Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, West Ham’ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Spartak Moskova’ya geri döndü.
Fenerbahçe’nin, Carvalho’nun alternatifi olarak belirlediği Kral, Milli Takım kampında bulunsa da transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Spartak’tan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, gelecek teklifleri bekliyor.