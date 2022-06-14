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Son dakika! Fenerbahçe'nin gündemindeki Alex Kral beklemede

Fenerbahçe'nin gündemindeki Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, West Ham’ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Spartak Moskova’ya geri döndü. Spartak’tan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, gelecek teklifleri bekliyor.

14 Haziran 2022, Salı 07:17 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'nin gündemindeki Alex Kral beklemede

Fenerbahçe 'nin gündemindeki Çek orta saha oyuncusu Alex Kral, West Ham’ın satın alma opsiyonunu kullanmaması nedeniyle Spartak Moskova’ya geri döndü.

Fenerbahçe’nin, Carvalho’nun alternatifi olarak belirlediği Kral, Milli Takım kampında bulunsa da transferiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Spartak’tan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki oyuncu, gelecek teklifleri bekliyor.


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