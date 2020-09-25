Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Gernot Rohr, Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Bordeaux forması giyen Samuel Kalu hakkında açıklamalarda bulundu. Rohr, Kalu'nun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin kendisiyle fikir alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Grondins33'te yer alan habere göre Rohr, "Fikrimi almak için benimle konuştu. Ona Fransa ve Bordeaux'nun Türkiye'ye göre gelişme açısından daha iyi bir seviye sunduğunu söyledim. Kalması ve kendini geliştirmeye çalışması gerektiğini söyledim. Önce Bordeaux'daki yerini sağlamlaştırıp kış transfer döneminde yeniden düşünmesi gerek. Bence kalmayı seçecek ve yeteneğini göstererek bu takımda yer edinecek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Samuel Kalu, AOIFootball.com'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin teklifini açıklamıştı.