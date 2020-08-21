Meksika televizyonu TUDN’nin haberine göre; Enner Valencia Türkiye’ye gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Haberde Valencia için Fenerbahçe’nin bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi. Ekvadorlu oyuncunun imza atması için ise önce ailevi sorunlarını çözmesi gerektiği ifade edildi. Valencia’nın bir süre önce kız kardeşi kaçırılmıştı. 30 yaşındaki santrforun şu anda bonservisi elinde bulunuyor.

Enner Valencia kimdir?

Enner Remberta Valencia Lastra olan sporcu, 4 Kasım 1989 tarihinde Ekvador'da dünyaya geldi. Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev aldı. Santrfor bölgesinde bulunan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayakla top koşturuyor.Futbol kariyerine, Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giymesinin ardından 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi. 2017 yılında Tigres'e transfer oldu, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol attı.







