Fanatik, Fenerbahçe -Olympique Lyon-Moussa Dembele üçgeninde yaşanan ilginç gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Önceki gün, Fenerbahçeli bir yöneticinin Paris'e giderek, Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano, Lyon'a çok yakın ve Fransa'nın ünlü oyuncu temsilcilerinden biri olan Laurent ve Dembele'nin menacerleriyle biraraya geldiğini, transferde ilk resmi adımın atıldığını sizlere duyurmuştuk. Bugün, bu görüşmenin tarihi ve yerini açıklıyoruz...

Ev sahibi Murat Atık

Fenerbahçe ve Lyon yöneticileri ile Dembele'nin menacerlik şirketi Mansa Sports Management'e ait yetkililer; 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü öğle yemeğinde, Paris'teki Trois Nounours adlı restoranda buluştular. Bu görüşmenin ev sahipliğini ise Paris'te Trois Nounours gibi birkaç ünlü restoranın daha sahibi olan Türk işadamı Murat Atık...





İlgili Haberler Kanarya'nın avantajı çok fazla





Lyon'un kozu Inter

Masada taraflar arasında doğal olarak iki farklı gündem vardı. Birincisi, Lyon ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler... Fransız yetkililer, Celtic'ten 22 Milyon Euro vererek aldıkları Moussa Dembele'nin henüz beklenen patlamayı yapamadığını kabul ediyor ancak oyuncunun potansiyelinden de şüphe duymuyorlar. Bu nedenle bir satış gerçekleşmesi halinde 20 milyon Euro gelir bekliyorlar. Lyon cephesinin satış konusundaki bir önemli kozu da İtalyan devi İnter'in Dembele'ye olan ilgisi. İnterli yetkililerin kısa süre önce Dembele konusunda nabız yokladığı biliniyor.

Takasa sıcak bakıyorlar

Fenerbahçe cephesi, bonservis bedeli olarak bu rakamı vermelerinin imkânsız olduğunu belirtiyor. Bu durumda taraflar arasındaki pazarlıklar, 'Oyuncu takası artı para' şekline dönüşüyor. Lyon'un özellikle Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'a olan ilgisi herkesin malûmu... Fransızlar'ın, Dembele'nin bonservisi karşılığında Pelkas ya da Ozan'ı bonservisiyle birlikte artı para şeklinde bir fikre de sıcak baktığı ifade ediliyor.









Mesut Özil hayranı

Masadaki ikinci görüşme ise Fenerbahçe cephesi ile Mansa Sports Management yetkilileri arasında gerçekleşiyor. Lyon ile kontratı 30 Haziran 2023 tarihinde son bulacak olan Moussa Dembele'nin ikna edilmesi, Lyon ile yapılan pazarlıklara oranla biraz daha kolay oluyor. Çünkü Dembele; sıkı bir Mesut Özil hayranı olduğunu, ayrıca Fransa'da oynadığı yıllarda Luis Gustavo'ya karşı özel bir ilgi duyduğunu söylüyor ve şartların oluşması halinde Fenerbahçe'de forma giyebileceğini söylüyor. Mali asıllı Fransız yıldız; Mesut ve Gustavo ile birlikte Türkiye'de şampiyonluğa oynayan bir takımın parçası olmayı kabul edebileceğini, şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediğini de açıkça deklare ediyor.

Fenerbahçe büyük bir adım

Fenerbahçe ile Dembele arasında maddi konularda da büyük bir sıkıntı bulunmuyor. Yıldız futbolcunun menacerleri yıllık 3.5 milyon Euro artı bonuslar talep ediyor. Sarı-Lacivertliler ise şimdiden 2.5 milyon Euro artı bonus teklifini yapmış durumda... Dembele, parasal konular kadar kariyer planmasını da ön planda tutuyor. Lyon'da 'Duraklama Dönemi'ne giren kariyerini Türkiye'de yeniden ayağa kaldırmak isteyen ünlü futbolcu, aslında Fenerbahçe'yi 'Son durak' değil, hayalini kurduğu İngiltere Premier Ligi'ne götürecek önemli bir adım olarak düşünüyor.

Yetkililer, Türkiye'ye dönmedi

Fenerbahçeli yetkililer, görüşmeleri yaptıktan sonra Türkiye'ye dönmediler ve Paris'te hem Lyon hem de Dembele kanadını sıkı markajda tutmaya devam ediyorlar. Gelinen son nokta özetle şöyle: Fenerbahçe ile Lyon arasındaki pazarlıklar kıran kırana sürüyor. İki kulübün ortak bir noktada buluşmaları mümkün gözüküyor. Fenerbahçe ile Dembele konusunda ise önemli adımlar atılmış durumda. Kulüpler arasında bir anlaşma yapılması halinde, Mali asıllı Fransız yıldız, kariyerine Sarı-Lacivertli forma altında devam etmeye sıcak bakıyor.

Zafer Büyükavcı







