Fenerbahçe'nin Karagümrüklü Biglia ile ilgilendiği yönündeki haber İtyalya basınında da yer aldı. Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük'ün tecrübeli oyuncusu Biglia ile ilgilendiği kaydedildi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Biglia için yapacağı teklif hazırlandı.

Haberde cazip bir teklif yapılacağı ve kısa süre içerisinde Karagümrük'ün kapısının çalınacağı belirtildi.

Kariyerinde Milan, Lazio ve Anderlecht forması giyen Biglia’nın, Fatih Karagümrük ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 35 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.