Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan ani ayrılıklar ve fesihler başına iş açmaya devam ediyor. Skorer'in haberine göre; Benzia'ya FIFA'nın kararıyla 800 bin Euro ödenmesinin ardından Martin Skrtel de yaptığı başvuruyla 1,7 milyon Euro (yaklaşık 13 milyon TL) almaya hak kazandı.

FIFA'nın kararlarıyla şoka uğrayan Fenebahçe'yi bekleyen başka dosyalar da var. Eski teknik direktör Phillip Cocu ile ocakta yolların ayrıldığı sportif direktör Damien Comolli de soluğu FIFA'da almıştı. Yine eski futbolcular Roberto Soldado ve Roman Neustadter de Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet edenler arasında yerlerini aldılar.

Yük artacak

FIFA bunları da haklı bulması durumunda Fenerbahçe'nin mali yükü daha da artacak. Bu arada henüz FIFA'ya şikayet dilekçesi gitmese de Sarı-Lacivertli ekibin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için eski kulübü NEC Nijmegen'in yetkilileri, sürekli olarak Fenerbahçe'nin bonservis taksidini ödemediği yolunda Hollanda basınına açıklamalar yapıyorlardı.











