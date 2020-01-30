Son dakika! Fenerbahçe'nin alamadığı Ricardo Rodriguez resmen PSV'de
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sol bek adayları arasında ilk sırada yer alan Ricardo Rodriguez'in yeni takımı belli oldu. Harcama limiti nedeniyle Fenerbahçe'ye transfer olamayan Ricardo Rodriguez, Eredivisie ekiplerinden PSV'ye transfer oldu.
Fenerbahçe’nin bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez'in yeni durağı PSV oldu. Mali durumlar sebebiyle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen İsviçreli sol bek, 1 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile Hollanda ekibine transfer oldu.
Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan hatta yıldız futbolcu sık sık Türkiye'ye gelmenin kıyısından döndü. Sarı Lacivertli kulübün harcama limitine takılması bu transferin gerçekleşmemesindeki en büyük engel oldu.
Rodriguez: Birkaç kulüp daha beni istemişti
Hollanda ekibi ile sözleşme imzalayan İsviçreli futbolcu, "Birkaç kulüp daha beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler." açıklamalarında bulundu.
Transferin duyurulmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar yaşadıkları üzüntüleri sosyal medyadan paylaştılar.