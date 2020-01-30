Fenerbahçe’nin bir süredir gündeminde olan 27 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez'in yeni durağı PSV oldu. Mali durumlar sebebiyle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen İsviçreli sol bek, 1 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ile Hollanda ekibine transfer oldu.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan hatta yıldız futbolcu sık sık Türkiye'ye gelmenin kıyısından döndü. Sarı Lacivertli kulübün harcama limitine takılması bu transferin gerçekleşmemesindeki en büyük engel oldu.

Rodriguez: Birkaç kulüp daha beni istemişti

Hollanda ekibi ile sözleşme imzalayan İsviçreli futbolcu, "Birkaç kulüp daha beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler." açıklamalarında bulundu.

Transferin duyurulmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar yaşadıkları üzüntüleri sosyal medyadan paylaştılar.