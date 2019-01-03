Son dakika! Fenerbahçeli Volkan Demirel gözyaşlarıyla özür diledi

Fenerbahçe'de Volkan Demirel krizi sona erdi. Tecrübeli futbolcu Dereağzı Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında özür diledi.

Tecrübeli kaleci sözlerine özür dileyerek başladı ve şu ifadeleri kullandı:

Camia olarak durumumuz kalben ve ruhen kabul edilebilecek bir durum değil. Ve hep beraber Fenerbahçeliler olarak, Fenerbahçe'yi hep birlikte yukarılara taşımamız gerektiğinin bilincindeyim. Bu yüzden ben bundan önce olduğu gibi bundan sonra da elimden gelen her şeyi yapmak için var gücümle belki bulunduğum yerde, belki de bulunmadığım yerde desteği vermek için elimden geleni yapacağım.

"DUYGULARIYLA KONUŞAN BİRİSİYİM"

Geçen süreçte yaşadığımız olaylar var bunlar geride kaldı. Geçmişi fazla konuşmaya gerek yok. Önümüze bakıp Fenerbahçe'yi bulunduğu ortamdan çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yaşanan zamanda da kendi adıma yapmış olduğum yanlışlar, konuşmalar, kırgınlıklar, üzdüğüm insanlar varsa tüm camiam adına onlardan özür diliyorum. Başkanımız çok önemli bir insan benim için, onun beni sevdiğini biliyorum, ben de onu seviyorum.

Başta başkanımız olmak üzere asbaşkanımdan da özür diliyorum. Ben tamamen duygusuyla ve şu anda da duygusuyla konuşan bir insanım. Hiçbir yazılı metnim veya hiçbir yazılı açıklamam yok. Sadece duygularıyla hareket eden bir insanım.

Ben her zaman Fenerbahçe için varım, var oldum bundan sonra da Fenerbahçe için var olacağım.

Volkan'ın konuşurken gözyaşlarına kısa süre de olsa hakim olamaması dikkat çekti.