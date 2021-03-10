Olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Pelkas rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi.

Sadece çarpma anını hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden Yunan Yıldız, daha sonra doktorun geldiğini ve ambulansa götürüldüğünü söyledi.

Gördüğü desteği asla unutmayacağını belirten Pelkas, “Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım” ifadelerini kullandı.

Pelkas ayrıca “Taraftarlar harikaydı, binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe Ailesini mutlu etmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Şu an daha iyi olduğunu söyleyen Pelkas, “göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı, yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum, doktorla da görüştüm pazar günü sahada olacağım” ifadelerini kullandı.