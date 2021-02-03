Fenerbahçe’de dün Luiz Gustavo paniği yaşandı. Yıldız futbolcu, ilk yarıdaki bir pozisyonda önce takım arkadaşı Ozan Tufan ile çarpıştı. Sambacı, topu takip etti ama bu kez de rakibin müdahalesiyle acı içine yerde kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, maça devam etmek için kendisini zorlasa da yaşadığı acı nedeniyle yere basmakta bile zorlandı. Gustavo bu nedenle ikinci yarı başlarken kenara geldi. Tam da cumartesi günkü Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu olay, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla endişelendirdi.

Dizinde ödem var

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'da ödem tespit edildiğini açıkladı. Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı. Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi. Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında oynanacak Galatasay maçına yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.

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Sınırdakilerde sorun yok

Derbi öncesi Hatay karşısında çıkan Fenerbahçe’de Enner Valencia ve Serdar Aziz ceza sınırında bulunuyordu. Kart görmeleri halinde cumartesi günkü Galatasaray maçında forma giyemeyeceklerdi. Ancak korkulan olmadı. Serdar, 90 dakika sahada kaldı, zaman zaman seri ikili mücadelelere girdi ama karşılaşmayı kartsız tamamlamayı başardı. 67. dakikada kenara gelen Valencia da arkadaşı gibi cezalı duruma düşmedi. İki futbolcu da Galatasaray’a karşı görev yapabilecek.



