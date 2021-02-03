Son dakika! Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo'nun son durumu açıklandı! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Brezilyalı yıldız, dünkü maçta önce Ozan’la çarpıştı, ardından rakibin darbesiyle yerde kaldı. Gustavo oyuna devam etmek istedi ama çektiği acıya dayanamadı. Luiz Gustavo'nın çekilen MR'ı sonrasında son durumu belli oldu.
Fenerbahçe’de dün Luiz Gustavo paniği yaşandı. Yıldız futbolcu, ilk yarıdaki bir pozisyonda önce takım arkadaşı Ozan Tufan ile çarpıştı. Sambacı, topu takip etti ama bu kez de rakibin müdahalesiyle acı içine yerde kaldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, maça devam etmek için kendisini zorlasa da yaşadığı acı nedeniyle yere basmakta bile zorlandı. Gustavo bu nedenle ikinci yarı başlarken kenara geldi. Tam da cumartesi günkü Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu olay, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla endişelendirdi.
Dizinde ödem var
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'da ödem tespit edildiğini açıkladı. Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı. Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi. Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında oynanacak Galatasay maçına yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.
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Sınırdakilerde sorun yok
Derbi öncesi Hatay karşısında çıkan Fenerbahçe’de Enner Valencia ve Serdar Aziz ceza sınırında bulunuyordu. Kart görmeleri halinde cumartesi günkü Galatasaray maçında forma giyemeyeceklerdi. Ancak korkulan olmadı. Serdar, 90 dakika sahada kaldı, zaman zaman seri ikili mücadelelere girdi ama karşılaşmayı kartsız tamamlamayı başardı. 67. dakikada kenara gelen Valencia da arkadaşı gibi cezalı duruma düşmedi. İki futbolcu da Galatasaray’a karşı görev yapabilecek.