Son dakika haberi.. Fenerbahçe'nin sezon başında Basel'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki forvet Kemal Ademi, Süper Lig takımlarından Karagümrük'e kiralandı. Sarı lacivertliler, 2023 yılına kadar Kemal Ademi ile sözleşme imzalamıştı. İsviçreli futbolcu, sarı lacivertli forma ile bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol 1 asistlik performansla oynadı.

Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz.





KARAGÜMRÜK DE AÇIKLADI

Sarı lacivertlilerden Kemal Ademi'yi kadrosuna katan Karagümrük şu ifadelerle transferi açıkladı:

Kemal Ademi Karagümrük’te! Karagümrük’te transfer devam ediyor! Takımımız, Fenerbahçe’den Kemal Ademi’yi kadrosuna kattı. Kariyerine İsviçre’nin St.Gallen takımında başlayan Ademi, İsviçre’nin köklü kulüplerinden Basel’de gösterdiği performansla Fenerbahçe’ye transfer oldu. 2. Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Kemal Ademi’ye başarılar diler, transferde kulübümüze büyük kolaylık gösteren ve gerçekleşmesi için yardımcı olan Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç’a teşekkür ederiz.