Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig 'in ilk maçında Adana Demirspor'u mağlup eden sarı lacivertliler morallendi. İrfan Can Kahveci, Szalai, Mesut Özil ve Altay'ın performansı alkış alırken Ferdi ve Samatta eleştirilerin hedefindeydi. Fenerbahçe , sol bekini Almanya'da buldu.









Ferdi Kadıoğlu solda forma giydi

Caner Erkin'i kadroda düşünmeyen Vitor Pereira, Novak'ı da sol stoper olarak değerlendiriyor. Dün akşam 3-5-2'nin sol kanadında Ferdi Kadıoğlu forma giydi. Ferdi, Akintola'ya karşı zorlandı. O bölgeye bir transfer düşünen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol beki takibe aldı. Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol bek Wendell ile ilgileniyor. GOAL'ün haberine göre bu transferde Udinese ve Benfica da Fenerbahçe'nin rakipleri arasında.

Kariyerine Parana'da başlayan Wendell, uzun yıllardır Bayer Leverkusen'de forma giyiyor. Bundesliga'da 186 maça çıkan deneyimli oyuncu 7 gol attı ve 13 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de 20 maça çıkan Wendell, istikrarıyla dikkat çekiyor. Wendell hem sol bek hem de sol önde forma giyebiliyor.







