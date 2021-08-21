Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Forvet arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transfer olduğu iddiası hakkında çıkan haberlerin ardından açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Bu akşam saatlerinde gündeme düşen “Fenerbahçe, Sörloth'u 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için Leipzig'le anlaştı. Her an imza atılabileceği öğrenildi.” haberi doğru değildir.

Taraftarımızdan ricamız bu haberi dikkate almamalarıdır.

Sörloth'un Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen haber ise şöyleydi;

Fenerbahçe, santrfor olarak düşündüğü birinci aday Alexander Sörloth konusunda büyük gelişme kaydetti. RB Leipzig ile her konuda anlaşma sağlandı.

Anlaşma sağlandı

Alınan bilgiye göre sarı lacivertliler, Sörloth'un bonservisinin bulunduğu Leipzig takımıyla her konuda anlaştı. Anlaşmaya göre oyuncu bu yıl kiralık olarak forma giyecek, zorunlu satın alma opsiyonu gelecek yıl devreye girecek. Norveçli oyuncunun 15 milyon Euro'nun üstünde maliyeti olduğu belirtiliyor.

Sörloth ikna edilmek üzere

Norveçli oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı biliniyordu. Hatta Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes, üç kez "Fenerbahçe'ye gel" diyen taraftarlara "Hayır" yanıtı vermişti. Ancak Norveçli futbolcunun ikna edilmek üzere olduğu ve her an imza atabileceği öğrenildi. (Ajansspor)