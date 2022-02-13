Fenerbahçe , Süper Lig 'in 25. haftasında Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Serdar Dursun'un sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

Sarı-Lacivertli ekip tecrübeli futbolcunun yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma (gözün dış duvarını oluşturan kemik) kemiğinde deplase kırık oluştuğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Oyuncumuz Serdar Dursun’un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir.

Detaylı tetkikleri devam eden, şu an için operasyon geçirmesi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Gelişmelere dair açıklama yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.



