Santrfor tansferinde papatya falı sürüyor… Aston Villa'dan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe için son olarak iki yeni isim ortaya atıldı. Sarılacivertlilerin LASK Linz forması giyen 22 yaşındaki Avusturyalı santrfor Marko Raguz ve Chamois Niort'ta görev yapan 24 yaşındaki İbrahim Sissoko ile ilgilendiği öğrenildi. İki oyuncunun durumunun da kulüplerine sorulduğu belirtilirken, önümüzdeki günlerde resmi tekliflerle takımlarının kapısının çalınacağı ifade edildi. LASK Linz formasıyla bu sezon 5 resmi maçta görev alan Raguz 5 gol ve 1 asistle takımına katkı verirken, Sissoko ise Chamois Niort'ta geçen sezon 28 karşılaşmada oynayıp, 16 gol ve 1 asist kaydetti.

CİSSE'YE YAŞ VETOSU

Fenerbahçe'nin en son Alanyaspor forması giyen ve şu an boşta olan 35 yaşındaki Papiss Cisse konusunda geri adım attığı kaydedildi. Sarı-lacivertli teknik heyet ve yönetimin, yaşı dolayısıyla alınan ortak kararla Senegalli golcünün transferinden vazgeçtiği bildirildi.

DİEGO PEROTTİ'DE SORUN YAŞADIĞI SAKATLIKLAR

Sarı-lacıvertliler, Roma'da forma giyen Arjantinli kanat Perotti'den yaşadığı sakatlığın etkilerini üzerinden atamaması nedeniyle vazgeçti. F.Bahçe, 32 yaşındaki oyuncuyu alıp, sakatlık sorunu yaşamak istemiyor. Oyuncu geçen sezon 23 gün uyluk gerilmesi, 48 gün uyluk sakatlığı, 17 gün kas yorgunluğu, 5 gün karın rahatsızlığı, 8 gün ezilme sorunu ile 16 maçı kaçırmıştı.

VİSCA İÇİN UMUTLU BEKLEYİŞ

Başakşehir'de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Edin Visca'nın durumu yakından takip ediliyor. Bosna Hersekli oyuncu takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletti. 30 yaşındaki kanat forvete onay verilirse, sarı-lacivertli yönetim harekete geçecek. Geçen sezon 47 resmi maçta 19 gol-13 asistle oynayan Visca bu sezon 3 lig maçında bir varlık gösteremedi. (Sabah)



