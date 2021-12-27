Fenerbahçe 'den sürpriz transfer hamlesi. Sarı-Lacivertli ekibin Attila Szalai'nin takımdan ayrılması durumunda Samuel Umtiti için Barcelona'nın kapısını çalacağı iddia edildi.

Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe ara transfer döneminde Attila Szalai'nin takımdan ayrılması durumunda Barcelona'nın takımdan göndermek istediği Samuel Umtiti için girişimlerde bulunacak.

Hatta Katalan ekibinin Umtiti'nin maaşının bir kısmını dahi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Ancak Umtiti, Türkiye'de forma giyme konusunda kararsızlık yaşıyor. Yazın Beşiktaş 'ın da oyuncuyla ilgilendiği aktarılanlar arasında.

28 yaşındaki Fransız stoper, bu sezon Barcelona ile yalnızca 1 maçta forma giyebildi.



