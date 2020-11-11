Fenerbahçe, forvet oyuncusu Samatta'nın milli takımda sakatlandığı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Sarı lacivertliler, oyuncusunun son oynanan Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşadığını ve bu yüzden milli takımdan affını istediğini belirtti. Ancak Tanzanya Milli Takımı'nın Türkiye'de kamp yapması üzerine Tanzanya Teknik Direktörü tarafından milli takıma çağrılıp son durumunun görülmesini istendiği sonrasında yeniden sarı lacivertlilere katıldığını belirtti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Samatta son oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür.

Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına devam edecektir.

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