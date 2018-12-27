Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık Çiftpınar'a resmi teklif yaptı. 25 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş da ilgileniyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Yeni Malatyaspor forması giyen stoper Sadık Çiftpınar için resmi teklif yaptı. Beşiktaş'ın da istediği oyuncu için Sarı-Lacivertliler takas teklifi sundu.

Sadık Çiftpınar'a 3.5 yıllık teklif

Sadık Çiftpınar'a 3,5 yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe yıllık ise 1 milyon Euro teklif etti.

Sadık Beşiktaş'ı istiyor!

Galatasaray alt yapısında yetişen Sadık Çifpınar 3. Lig ekibi Trabzon Akçaabat'a transfer olmuş oradan da Yeni Malatyaspor'un yolunu tutmuştu.

Başkan resmen açıkladı...

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, oyuncuları Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın görüşme talep ettiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun ilk devresini 29 puanla 3. sırada tamamlayan E. Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek İhlas Haber Ajansı muhabirine transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Gevrek, ikinci yarıda stoper, forvet ve kanat mevkilerine takviye düşündüklerinin altını çizerek, "Transfer çalışmalarımız var. Stoper, forvet ve kanatlara takviye yapacağız. Şu anlık netleşen bir isim yok" açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz"

Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi ile ilgili görüşme talep ettiğini aktararak, "Fenerbahçe’nin ve Beşiktaş’ın Sadık Çiftpınar ile ilgili görüşme talepleri oldu. İki takımla da görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.