Fenebahçe için Ramires iddiası. Transfermarkt’ın haberine göre son olarak Brezilya’da Palmeiras’ta forma giyen ve kasım ayı sonunda takımından ayrılan Ramires ile Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği belirtildi.

Skorer'in haberine göre; 2010-2016 yılları arasında Chelsea’de forma giyen ardından ise Çin’e transfer olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019’da ülkesi Brezilya’ya dönmüştü. Fenerbahçe’nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Ramires’in adı kısa bir süre önce bir başka Türk ekibi Trabzonspor ile de anılmıştı.