Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe 'de golcü arayışları sürüyor. Alexander Sörloth ve Belotti gibi isimlerle ilgilenen Sarı- Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim geldi. Fenerbahçe'nin Hertha Berlin forması giyen Polonyalı golcü Krzysztof Piatek ile temasa geçtiği öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncunun menajeri ile temas kuran Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncunun transfer şartlarını değerlendirmeye aldı. Piatek ve Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

Geçen sezon Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen yıldız golcünün Fenerbahçe'nin teklifine vereceği cevap merak ediliyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan golcü futbolcu geride kalan sezonda Seria A'da 14 karşılaşmada görev aldı. 3 gole imza attı. 23 kez Polonya Milli Takım formasını giyen Piatek, 10 kez rakip fileleri havalandırdı. 2020 yılında Alman kulübüne transfer olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Alman Bild Gazetesi de yıldız oyuncunun yeni sezonda takımda düşünülmediğini okuyucularına duyurdu.

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