Fenerbahçe’nin, Vedat Muriç’e destek olacak bir oyuncu transfer etmek istediği ve forvet hattı için Alanyaspor’un golcüsü Papis Cisse’yi gündemine aldığı öne sürüldü. TRT Spor’un haberine göre Alanyaspor’un, makul bir bonservis bedeli karşılığında bu oyuncunun gitmesine izin vereceği kaydedildi.

Ligde ilk yarıda 15 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez havalandıran Cisse için diğer bir alternatifin, Mevlüt Erdinç’i takasta kullanmak olduğu da gelen haberler arasında yer alıyor.

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