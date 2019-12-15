SON DAKİKA! Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması!

Fenerbahçe'den son dakika sakatlık açıklaması... Sarı-lacivertli kulüp, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

15 Aralık 2019, Pazar 11:59 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'den Miha Zajc açıklaması!

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği son idmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucu bileği dönen ve bağlarında kopukluk tespit edilen Slovenyalı futbolcusu Miha Zajc'ın son durumu hakkında kulübün resmi sitesinden bir açıklama yapıldı. 

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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