Spor Toto Süper Lig 'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan ve ikincilik iddiasını sürdüren Fenerbahçe 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Birçok bölge için arayışlarını sürdüren Kanarya, kaleci mevkisi için hamlesini yaptı. Kulüp başkanı 1.92 boyundaki kalecisini Fenerbahçe'ye önerdi. İşte tüm detaylar...

Kaleci mevkisine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Takvim'in haberine göre; 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Başkanı Atakan Yazgan, oyuncularını Fenerbahçe'ye önerdi.

Başkan Yazgan, "Fenerbahçe Teknik Dirketörü İsmail Kartal'a kalecimiz Alp Arda'yı önerdik, kendisi de izleyeceğini ve scout ekibine takip ettireceğini söyledi" dedi. İsmail Kartal'ın yakın arkadaşı olan Atakan Yazgan, "Fenerbahçe'nin kaleci hocaları da izlediler ve çok beğendiler. Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. İsmail hocanın ve scoutların raporu merakla bekleniyor.

26 yaşında ve 1.92 boyundaki Alp Arda, bu sezon 28 lig maçında görev aldı. 18 gol yerken, 14 kez de kalesini gole kapadı. Tecrübeli eldiven Galatasaray altyapısında başladığı futbolculuk kariyerinde birçok takımda görev aldı.

Altay Bayındır'a yedek arayan Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'nın file bekçisi Ertuğrul Taşkıran'la da ilgileniyor.







