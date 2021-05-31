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Son dakika | Fenerbahçe'den kadın futboluyla ilgili tarihi karar!

Dünyada hızla gelişen ve ülkemizde Beşiktaş’ın önderlik ettiği kadın futboluna Fenerbahçe Kulübü de giriyor.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 08:28 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe'den kadın futboluyla ilgili tarihi karar!

Kulüp başkanı Ali Koç’un 12 gün sonra yapılacak genel kurulda kadın futbol şubesi açmak için üyelerden yetki isteyeceği öğrenildi.

Formasında ‘He For She’ logosunu taşıyan Fenerbahçe’nin kadın futbolunda var olması ve bu branşın gelişmesine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

10. branş olacak!

Fenerbahçe Kulübü bünyesinde açılacak 10. branş olacak 10. şubeye ‘Zübeyde Hanım Kadın Futbol Şubesi’ adı verilecek.

Ali Koç yönetiminin 12-13 Haziran’da yapılacak genel kurulda ayrıca espor ve paralimpik branşlarını devreye sokmak için de yetki isteyeceği belirtildi. (Hürriyet)

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