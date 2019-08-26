Yaz transfer döneminin son günlerini bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe hakkında İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Dün 33 yaşındaki stoper Adil Rami'yi sözleşme imzalamak üzere Türkiye'ye getiren Sarı Lacivertli kulübün şimdi de bir başka Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'ya resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'tan Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Fenerbahçe yönetiminin bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik kontrat teklif ettiğini yazdı. Rennes ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan yıldız futbolcunun bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merakla bekleniyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Haziran ayında RMC Sport televizyonunda katıldığı bir programda Ben Arfa için "Hatem ile tanışıklığımız 14 yıl öncesine dayanıyor. Şu anda bir 10 numaraya (Miha Zajc) sahibiz. Kış döneminde Empoli'den transfer ettik. O yüzden Ben Arfa'yla ilgili bir şey bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler