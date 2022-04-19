Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alan Fenerbahçe 'de, işler yolunda gidiyor. Bitime son 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indiren Kanarya, ikincilik yarışında Konyaspor'un önünde yer alıyor.

Hoca arayışının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Kolombiya basınında flaş bir haber yer aldı. Buna göre Al Rayyan'dan ayrılmayı planlayan James Rodriguez için Galatasaray 'ın devrede olduğu ancak Fenerbahçe'nin de transfer yarışının içine girdiği yazıldı.

James Rodriguez'in daha önce Türkiye'ye gitmesinin imkansız olduğu ancak son dönemlerde yaşadığı düşüş nedeniyle bunun gerçekleşebileceği belirtildi.







