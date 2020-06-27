İki sezondur büyük hayak kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Sarı-Lacivertliler, Mert Hakan Yandaş’ın ardından Emre Kılınç’ı da ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kapmak için düğmeye bastı. İddiaya göre Fenerbahçe’nin Mert Hakan ile anlaşma sağlamasının ardından Emre Kılınç, Sarı-Kırmızılılar’ın telefonlarını açmamaya başladı!

Sarı-Lacivertli ekibin, 25 yaşındaki kanat oyuncusuna da aynı Mert Hakan’da olduğu gibi Galatasaray’dan çok daha cazip bir teklif sunduğu öne sürüldü. Bu gelişme sonrası kafası karışan Emre Kılınç’ın, son kararını vermek için zaman istediği kaydedildi. Yıldız futbolcunun bu nedenle Galatasaraylı yöneticilerin aramalarını yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Yakup Çınar



