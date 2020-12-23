Son dakika | Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap geldi: Derin ilişkilerinizde gizli!
Son dakika haberi... Fenerbahçe'den Galatasaray'ın imalı paylaşımına yanıt geldi. Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından "Futbolda kapkara gece" yazılı paylaşım yapmıştı. Fenerbahçe de Galatasaray'a yanıt vermekte gecikmedi. Sarı-Lacivertliler, cevabında "Yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" sözlerine yer verdi.
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın paylaşımına verdiği yanıt şu şekilde:
"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli!
Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1341844896819388418
Sarı-Lacivertliler, bir paylaşım daha yaptı:
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1341854879799791618