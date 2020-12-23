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Son dakika | Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap geldi: Derin ilişkilerinizde gizli!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'den Galatasaray'ın imalı paylaşımına yanıt geldi. Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından "Futbolda kapkara gece" yazılı paylaşım yapmıştı. Fenerbahçe de Galatasaray'a yanıt vermekte gecikmedi. Sarı-Lacivertliler, cevabında "Yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" sözlerine yer verdi.

23 Aralık 2020, Çarşamba 23:40 Son Güncelleme:
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Son dakika | Fenerbahçe’den Galatasaray’a cevap geldi: Derin ilişkilerinizde gizli!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın paylaşımına verdiği yanıt şu şekilde:

"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! 

Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"



Sarı-Lacivertliler, bir paylaşım daha yaptı:



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