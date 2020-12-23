Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın paylaşımına verdiği yanıt şu şekilde:

"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli!

Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"









Sarı-Lacivertliler, bir paylaşım daha yaptı:







