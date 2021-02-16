Fenerbahçe'den flaş karar. Sarı-Lacivertli kulüp son dönemde Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin yaptığı açıklamara cevap verme kararı aldı. Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu Fenerbahçe TV canlı yayınına katılacak.

Metin Sipahioğlu'nun katılacağı canlı yayın yarın Fenerbahçe Televizyonunda saat 12.30'da başlayacak.

Fenerbahçe paylaştı...

Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu’nun katılımıyla; GS Kulübü Başkanı ve yönetiminin, yalan ve iftiralarına kanıtlarıyla cevaplar verileceği ve son haftalarda yaşanan olayların değerlendirileceği “Gündem Özel” Programı, yarın (Çarşamba) 12.30’da @fbtv 'de.







