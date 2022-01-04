Son dakika! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu müjdesi!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci yaşanıyor. Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncunun Türkiye Milli Takımı'nı seçtiğini açıklamıştı. Yerli oyuncu statüsüne geçecek olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme yapacak. Ferdi, Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni kontrata imza atacak. Maaşını da ikiye katlayarak yıllık yaklaşık 15 milyon TL kazanacak.
Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu sevinci yaşanıyor… Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki kanat oyuncusu, doğduğu yer olan Hollanda ve annesinin ülkesi Kanada seçenekleri olmasına rağmen babasının memleketi Türkiye'nin formasını giyme kararı aldı. Böylece Ferdi'nin gelecek sezondan itibaren yabancı sayılması ihtimali ortadan kalktı.
5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
Sarı-lacivertli kulübün değişecek yabancı sayısı konusunda eli rahatladı. Genç yıldızın, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı yeni sözleşme teklifini de kabul ettiği öğrenildi. 5 yıllık yeni kontratın resmi açıklaması önümüzdeki günlerde yapılacak. Ferdi'nin maaşı da ikiye katlanacak ve yıllık 15 milyon TL civarında bir kazanç sağlayacak. (Sabah)