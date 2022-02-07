Süper Lig 'in 24. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden Fenerbahçe , rotasını transfere çevirdi. Sarı-lacivertli takım sol bek pozisyonuna takviye yapmak istiyor. Gazeteci Venê Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Santos'ta forma giyen Felipe Jonatan için resmi teklif yaptı.

2 milyon Euro'luk teklif

Haberde, sarı-lacivertli takımın 23 yaşındaki sol bek oyuncusu için 2 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı ancak Santos kulübünün bu teklifi reddettiği belirtildi.





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Fenerbahçe teklifi 2.2 milyon Euro'ya çıkardı

Jonatan transferinde ısrarcı olan Kanarya'nın, teklifini 2.2 milyon Euro'ya kadar çıkarsa da Brezilya kulübü oyuncuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Jonatan için Flamengo devrede

Öte yandan, Brezilya ekibi Flamengo'nun da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ve oyuncunun menajeriyle görüştüğü belirtildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 28 Şubat 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki Jonatan, 2019 yılında Ceara SC'den Santos'a 1.4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Santos ile 146 maça çıkan Brezilyalı oyuncu 6 gol ve 9 asist kaydetti.





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