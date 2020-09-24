Fenerbahçe, yeni sezon adına transfer çalışmaları kapsamında santrfor Samatta ile anlaşsa da hücum hattına takviye adına Braga'dan Fabio Martins'i gündeme aldı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncu için görüşmelerde bulunduğu aktarılmakta. O Jogo'nun haberine göre Braga, oyuncuyu 5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında satmaya karar vermiş durumda. Fakat Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi ile Fabio Martins'i kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.

Fenerbahçe, talep edilen bonservis bedelini yüksek bulsa da görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Oyuncunun transferi adına daha önce kaleci Fabiano'yu Sarı-Lacivertliler'e getiren şirket Footinvest'in devrede olduğu aktarılmakta.

Geçtiğimiz sezon Famalicao forması altında parlayan Fabio Martins için Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de birer takımın devrede olduğu iddia edilmekte.