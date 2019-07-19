Kadrosuna Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Allahyar, Garry Rodrigues, Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Max Kruse'yi dahil eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Skrtel'in sözleşmesinin bitmesinin ardından stoper arayışlarına giren Fenerbahçe'de gündeme Bursaspor'un 24 yaşındaki kaptanı Ertuğrul Ersoy geldi. Fenerbahçeli yöneticiler, Bursaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından Yeşil Beyazlı ekip yöneticileri ile görüştü ve Ertuğrul hakkında bilgi aldı.

Transfer sezonunun başında Serie A ekibi Lecce'nin kapısından dönen Ertuğrul ile Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgisi bulunuyor. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin Ertuğrul transferini sonlandırması bekleniyor.

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Ersoy, 2015 yılında Çaykur Rizespor’da kiralık olarak forma giydikten sonra yeşil beyazlı ekibe geri döndü.

Geçen sezon başında Bursaspor’un kaptanlık pazubandını takmaya başlayan genç futbolcu Süper Lig’de oynadığı 30 maçta 1 gol atarken Bursaspor’un Süper Lig’den düşmesine engel olamadı.

Yusuf Dursun

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