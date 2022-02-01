Süper Lig'e verilen milli arada gözler transfere çevrilmiş durumda. Transferin sessiz takımlarından Fenerbahçe 'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı Lacivertliler, Alanyaspor 'un tecrübeli futbolcusu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İki kulüp başkanının görüşme halinde olduğu ve transferin en kısa sürede netleşeceği öğrenildi.

A Spor'un haberine göre; 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, transfer için olumlu görüş verdi.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 22 maça çıkan Efecan Karaca, 3 gol, 11 asistlik performansa imza attı.







