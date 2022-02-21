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Son dakika! Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması

Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

21 Şubat 2022, Pazartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'den Diego Rossi açıklaması

Fenerbahçe , Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır: 

Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır.

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