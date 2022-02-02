Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak istiyor. Sarı-Lacivertli ekibin gündemine bonservisi elinde bulunan yıldız golcü Diego Costa'nın geldiği iddia edildi.

Matteo Moretto'nun haberine göre Diego Costa, son saatlerde Türkiye'den birçok teklif aldı. Antalyaspor'un teklifini kabul etmeyen golcü futbolcu, şu anda kendisi ile yakından ilgilenen Fenerbahçe'nin transfer teklifini ise düşünüyor.

En son Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro'da forma giyen Diego Costa, 7 Ocak tarihinde takımdan ayrılmıştı ve bonservisi elinde bulunuyor. Kariyerinde Atletico Madrid ve Chelsea'de de forma giyen 33 yaşındaki yıldız ile Süper Lig 'den Antalyaspor'un ilgilendiği iddia ediliyordu.

İspanyol golcünün ismi yaz transfer döneminde de Süper Lig takımlarıyla anılmıştı ancak futbolcu Atletico Mineiro'ya transfer olmuştu.



