SON DAKİKA! Fenerbahçe'den corona virüsü önlemi

Fenerbahçe'den son dakika corona virüsü önlemi. Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanacam mücadele öncesinde, corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler dahilinde Ülker Stadyumu dezenfekte edildi.

19 Mart 2020, Perşembe 14:51 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Fenerbahçe'den corona virüsü önlemi

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, yarın Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde stat içinde hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Belediye yetkilileriyle birlikte stat içi, tribünler, yedek kulübeleri, oyuncu çıkış tünelleri, soyunma odaları, hakem odaları ve basın toplantı odası dahil tüm kapalı alanlar dezenfekte edildi.

Ayrıca kulüp çalışanları, yöneticiler ve basın mensuplarının kullanacağı tribünlerde de temizlik çalışması yaptı. 

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