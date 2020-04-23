Başarısız geçen bir sezonu daha geride bırakmak üzere olan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Özellikle stoper bölgesinde yaşanan büyük sorunlar sonrası sarı-lacivertli yönetim ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor. Simon Kjaer'den sonra aradaığı stoperi bir türlü bulamayan Fenerbahçe'de bu seoznun büyük bölümünde asıl mevkisi ön libero olan Jailson stoper oynamak zorunda kalmıştı.

Jailson'un hataları pahalıya patladı

Brezilyalı yıldız yaptığı hatalarla saç baş yoldurtmuştu. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Adil Rami de bekleneni veremeyince devre arasında takımdan gönderilmişti.

Fallete göze giremedi

Sabah'ın haberine göre; Rami'nin yerine transfer edilen Simon Falette de bir türlü Ersun Yanal'ın gözüne girememiş ve beklenen katkıyı verememişti. Gelecek sezon benzer zorunları yaşamak istemeyen yönetim stopere iki isim birden alarak sorunu kökten çözmeyi hedefliyor.

Stambouli'ye 3 yıllık sözleşme teklifi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'de forma giyen Benjamin Stambouli'yi listesine alan sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız stoperin menajeriyle ilk teması kurulduğu ve 3 yıllık bir sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Mukavelesi bitiyor

Kulübüyle mukavelesi sezon sonunda bitecek Stambouli'nin önerilen mali şartları kabul etmesi halinde soyadını aldığı İstanbul'a imza atması bekleniyor.

Soyadı neden İstanbul?

Benjamin Stambouli'nin eski bir kaleci olan ve şu an teknik direktörlük yapan babası Henri Stambouli'nin soyu Osmanlı Devleti döneminde Cezayir'e göçen Türklere dayanmakta. Cezayir asıllı Fransız futbolcunun 'Stambouli' olan soyadı İstanbul'un eski türev adlarından ve köken olarak aslen 'Stambouliote' yani 'İstanbullu' anlamına gelen kelime...

Naldo'ya 2 yıllık teklif...

Fenerbahçe ile ilgili bir transfer iddiası da İspanya'dan geldi. AS Gazetesi, sarı-lacivertli kulübün, Espanyol'da forma giyen stoper Naldo'yu yakın markaja aldığını duyurdu. sözleşmesi sezon sonu bitecek 31 yaşındaki Brezilyalı stoper için Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı belirtilirken, oyuncunun menajerine iki yıllık bir teklif yapılacağı ifade edildi.