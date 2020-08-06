Son dakika haberi... Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlattı. Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertlilere 4 yıllık imza attı. Kanarya transferi sosyal medya hesabından bir video ile açıkladı. Videoda "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" ifadelerine yer verildi.

Videoda Mert Hakan'ın mesajı da dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe formasına giyerek "Sevgi limit tanımaz, biz Fenerbahçe'yiz" sözlerini sarf etti.

Mert Hakan, Fenerbahçe'de 12 numaralı formayı giyecek.

FENERBAHÇE RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN ŞU İFADELERE YER VERDİ:

Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır.

Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN MENAJERİ KULÜP BİNASINDA!

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül'le de ilgilenen Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılara sosyal medya hesabından veda eden milli sa bekin menajeri Ahmet Bulut, Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Burada sözleşme detayları konuşulduktan sonra transferin resmen açıklanması bekleniyor.