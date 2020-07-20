Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesiyle birlikte sportif direktör olarak göreve gelen ancak geçtiğimiz Ocak ayında görevinden istifa eden Fransız futbol adamı Damien Comolli ülkesinin takımlarından Toulouse'un başkanı oldu.

Bu sezon Ligue 2'ye düşen Toulouse'un 19 yıldır başkanlığını yürüten Olivier Sadran, bugün kulüpteki hisselerinin %85'ini Amerikan Redbird Capital Partners adlı bir şirkete devrederken bu sayede Comolli de kulübün yeni patronu olarak görevine başladı.

Türkiye'de görev yaptığı süre boyunca sıklıkla eleştirilen 47 yaşındaki Comolli, daha önce Monaco'da altyapı hocalığı, Arsenal'da gözlemcilik, Saint Etienne, Liverpool ve Fenerbahçe﻿﻿﻿'de sportif direktörlük, Tottenham Hotspur'da ise futbol kademe yöneticiliği yapmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler