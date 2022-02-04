Uzun süredir forvet hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe , gelecek sezon kadrosuna yıldız bir santrfor katmakta kararlı. Sarı- Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Rus yıldız Artem Dzyuba...

Fenerbahçe Yönetimi, Zenit ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız oyuncu ile ilk teması gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli Yönetimin Dzyuba'nın şartlarını masaya yatırdığı ve önümüzdeki günlerde yeni bir buluşmanın daha gerçekleşeceği belirtildi.

Takvim'in derlediği habere göre 33 yaşındaki oyuncu sözleşmesi sona erdikten sonra Zenit'te kalmayacağını açıkladı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Dzyuba, 2015 yılından beri Zenit forması giyiyor.







