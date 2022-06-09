Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe 'de gözler tarnsfer çevrilmiş durumda. Gelecek sezona şampiyonluk hedefi ile hazırlanan Sarı-Lacivertli ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi.

ESPN'de yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Flamengo'da kiralık olarak geçiren ancak bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan Andreas Pereira ile yakından ilgileniyor.

Flamengo'nun Pereira'nın bonservisini alması beklenmezken, Fenerbahçe'nin ilgisi sonrası Brezilyalı futbolcunun, Sarı-Lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la birlikte çalışma fırsatına sıcak baktığı da belirtilenler arasında yer alıyor.

Erik Ten Hag karar verecek

Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag'ın futbolcunun geleceği hakkında nihai kararı vereceğinin altı çizilirken Hollandalı çalıştırıcı, Pereira'ya sezon öncesi azırlık döneminde A takım kadrosunun bir parçası olacağını ve hazırlık maçlarında fırsatlar sunulacağını iletti.

8 milyon Euro ve Benfica

Haberin detaylarında Manchester United'ın, futbolcu için 8 milyon Euro'luk teklifleri değerlendirmeye alacağı ve Benfica'nın da futbolcu ile ilgilendiği yer aldı.

Manchester United ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Andreas Pereira, geçtiğimiz sezon 23 maçta forma giydi ve 1gol, 2 asist kaydetti.

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