Son dakika haberi... Fenerbahçe , resmi internet sitesinden flaş açıklama yayınlandı.

Fenerbahçe'de yapılan açıklama şu şekilde:

20 Aralık 2021 tarihinde bir televizyon kanalında ekrana gelen programda Selahattin Kınalı isimli şahsın, ülke futbol tarihimize tam anlamıyla kara leke olarak geçmiş ve failleri hala aydınlatılamayan, 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşen Futbol A Takım otobüsümüzün kurşunlanması ve futbol takımımızın canına kastedilmesine dair hadsiz yaklaşımına yanıt verme zorunluluğu olmuştur.

Türk futbolunun aydınlatılamayan kara gecesinde yaşanan SİLAHLI saldırı nedeniyle otobüsümüzün sürücüsü yaralanmış; futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimiz ölümden dönmüştür.

Ne yazık ki yaşanan, canımıza kast edilen bu elim hadiseden dolayı otobüsteki herkes derin psikolojik sarsıntılar geçirmiş, vicdan sahibi her vatandaşımız rahatsızlık duymuş, şampiyonluk mücadelesi veren Takımımız, yaşadığı travmadan dolayı bundan geri kalmıştır.

Ayrıca uluslararası futbol kamuoyu nezdinde, oluşan ‘güvenlik’ kaygısı nedeniyle ülke futbol iklimimiz büyük zarar görmüştür.

Durum böyleyken ilgili şahsın kabul edilemez yaklaşımı, bu hain saldırının tarafı olmak ve olayın içini boşaltarak Fenerbahçe’yi haklı davasında toplum gözünde küçük düşürme çabasından öte bir şey değildir.

Tarafsız yayıncılığa ve basın etiğine gölgeden ziyade bir karabasan gibi çöken bu yaklaşımın, toplumsal anlamda infial uyandırmış bir olaya dair dile getirilen bu söylemler için sorumluların gereğini yapmasını bekliyoruz.

Bu vesile ile bir kez daha Türk Yargı sistemimizi 2453 gündür failleri açıklanmayan, toplumun kanayan yarası olan bu konuda bir an önce sonuca ulaşmaya davet ediyoruz.