Fenerbahçe yerli kaleci transferinde atağa geçti. Sarı lacivertliler, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Sinan Bolat için girişimlere başladı. Galatasaray 'ın da transfer listesinde yer alan Sinan için sarı-lacivertliler resmi girişimlerde bulunacak.

Sinan Bolat geri dönmek istiyor

Futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da sürdüren Sinan Bolat'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bunu gerçekleştirmek istiyor.

Ülkemizde Galatasaray ve Kayserispor'da forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi bu sezon Belçika ekibinde 36 maçta görev aldı.

Ajansspor







