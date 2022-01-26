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Son dakika! Fenerbahçe'de yeniden Sinan Bolat sesleri

Fenerbahçe'de yerli kaleci transferi için düğmeye bastı ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Sinan Bolat için girişimlere başladı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 15:48 Son Güncelleme:
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Son dakika! Fenerbahçe'de yeniden Sinan Bolat sesleri

Fenerbahçe yerli kaleci transferinde atağa geçti. Sarı lacivertliler, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Sinan Bolat için girişimlere başladı. Galatasaray 'ın da transfer listesinde yer alan Sinan için sarı-lacivertliler resmi girişimlerde bulunacak. 

Sinan Bolat geri dönmek istiyor

Futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da sürdüren Sinan Bolat'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bunu gerçekleştirmek istiyor.

Ülkemizde Galatasaray ve Kayserispor'da forma giyen 33 yaşındaki file bekçisi bu sezon Belçika ekibinde 36 maçta görev aldı.

Ajansspor


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