Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe , rakibini 3-0 ve 1-1'lik skorlarla elemişti. UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko sonrası Play-Off turunda Austria Wien'in rakibi olan Sarı-Lacivertli temsilcimiz, Avusturya ekibi ile oynayacağı maç öncesi UEFA kadrosunda değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski, UEFA listesine eklendi.

JOAO PEDRO VE SERDAR AZİZ YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Serdar Aziz ve Joao Pedro listeye eklenmedi. Bu iki futbolcunun yanı sıra Filip Novak, Mergim Berisha, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve Burak Kapacak da UEFA listesinde yer almıyor ve Austria Wien maçında forma giyemeyecekler.