Fenerbahçe, Mesut Özil’in Antalya maçında sakatlanmasıyla moral bozukluğu yaşasa da orta sahada yeni bir düzene gidiliyor. Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Erol Bulut, zirve yarışında yeni bir orta saha 3’lüsü kullanmayı planlıyor.

Pelkas yeniden merkeze!

Mesut’un sakatlığı sonrası Dimitris Pelkas yeniden kanattan orta sahaya yani merkeze kayacak. Pelkas’ın ligde attığı 5 golün 4’ünü merkez orta saha oynarken atmış olması teknik heyetin elini güçlendiriyor. Yunan yıldız da orta sahada merkezde olmak istiyor.

İrfan Can 11'de!

Öte yandan yeni transfer İrfan Can Kahveci de artık ilk 11’e giriyor. Başakşehir’den geldiğinde sakatlığı olan İrfan Can artık tamamen iyileşti, Antalyaspor maçında da son 15 dakikada oyuna alındı. Fiziksel olarak toparlayan 26 yaşındaki yıldızın artık ilk 11’e alınacağı bildirildi. İrfan Can’ın 8 numara rolünü üstlenip, çift yönlü orta saha olarak oynayacağı belirtildi. Ancak teknik heyetin yüzünü güldüren esas gelişme Luiz Gustavo ile oldu. 1.5 aydır takımdan ayrı olan Brezilyalı yıldız sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Erol Bulut’un yeniden Gustavo’yu 6 numaraya koyarak defansif açıdan orta sahaya güçlendirmesi bekleniyor.

Ligde bitime 13 maç kala Fenerbahçe’de ideal orta saha üçlüsünün Gustavo-İrfan Can-Pelkas ile oluşması planlanıyor. Ozan Tufan, Sosa ve Mert Hakan’ın da daha çok ikinci yarılarda ya da rakibe göre kadro seçimlerinde yer alması düşünülüyor.