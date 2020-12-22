Son dakika haberi... Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Fransız oyun kurucusu Leo Westermann ile yolların ayrıldığını açıkladı. Westermann'ın kısa süre içerisinde Barcelona'ya transfer olması bekleniyor. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Formamızı 2019-20 sezonundan bu yana giyen Fransız oyun kurucumuz Leo Westermann ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Leo Westermann’a teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz"

Leo Westermann, 2019'da Zalgiris'ten Fenerbahçe Beko kadrosuna katılmıştı. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Zalgiris'te oldukça etkili performans sergileyen Westermann, şimdi ise yine Saras'ın çalıştırdığı Barcelona'ya transfer olmaya hazırlanıyor.